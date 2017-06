Arrestohet i shpalluri në kërkim për plagosje

Një person i shpallur në kërkim për plagosje, është vënë në prangat e policisë kufitare në Kapshticë.

Mbrëmjen e djeshme u bë ndalimi, në hyrje të Shqipërisë i Aleks Dushkut, 30 vjeç, banues në Pogradec.

Ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e Pogradecit, në 3 maj të vitit 2017, e ka dënuar me 4 vjet burg për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, lidhur me ngjarjen e ndodhur më datë 15 shkurt 2015, në fshatin Petrushë të Pogradecit.

Ai akuzohet së në bashkëpunim me M.F., 38 vjeç, banues në Pogradec, pas një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta shtetasin B.B. /Tv Koha/