Babai i Melanisë ngjanë me Donald Trampin (foto)

Bashkëshortja e presidentit amerikan dhe tashmë zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melania Trumpe ka përshkruar veten e saj si një nënë e angazhuar dhe një mister i mbështjellë nga një enigmë.

Prindërit e saj nuk ishin të njohur për opinionin, të paktën deri tani.

Në tuiter u paraqitën fotografi të prindërve të Melanisë, sigurisht, nuk ju duket si diçka e rëndësishme, me përjashtim të faktit se sytë e të gjithë botës ishin mbi babanë Viktor dhe nënën Amalija Knavs, teksa ata zbrisnin nga “Air Force One”, e për një çast shumë njerëz mbetën të shokuar nga pamja e babait të Melanias, Viktor.

Ajo që më shumë e tërhoq vëmendje është ngjashmëria e babait të Melanisë dhe bashkëshortin e saj.

Shfrytëzuesit e rrjeteve sociale thonë se ata shumë ngjajnë me kravatën e kuqe, me xhaketën blu, sigurisht një njeri në moshë, për të shkuar deri edhe te trupi. Bashkimi i të gjitha këtyre detajeve sjell ndërmend diçka befasuese: ngjashmëria e babait të Melanias pikërisht me bashkëshortin Donald.

E megjithatë, flokët nuk i kanë njësoj…