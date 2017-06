Bakiu: Prokuroria speciale në Maqedoni për shqiptarët dështoi

Kështu tha analisti politik Qashif Bakiu në emisionin Arena, duke shtuar se kjo ka bërë që shqiptarët të dëshpërohen nga Prokuroria Speciale. Ai tha se edhe po t’i vazhdohet mandati PSP, nuk është më bindësi se do të merret me rastet që i tangojnë shqiptarët. Rasti Monstra, thotë ai, do të duhej të ishte Mostra se si Prokuroria Speciale e rikthen besimin e qytetarëve tek drejtësia.