Banorët e lagjes Sami Frashëri {Lenin }hanë iftar të organizuar dhe pas iftarit mbulojnë gropat që si mbulon komuna e Tetovës

Sonte në lagjen Sami Frashëri me banorët e kësaj lagje u shtrua një iftar tradicional ku morën pjesë vullnetare banorët e lagjes në këtë iftar, ku pas iftarit në mënyrë të organizuar me vet finansim pa ndihmen e institucioneve shtetërore filluan edhe me sanimin e gropave të rrugëve në këtë lagje ku gjat kohë është e haruar nga kryetarët e njëpasnjëshëm të Tetovës ,edhe pse disa herë banorët kan shprehur revoltën e tyre për mos intervenimin e komunës në këtë lagje ,por fjalët e tyre kan ra në vesh të shurdhët shumë vite me rradhë ,duke marë parasysh se sot u bë edhe prezëntimi i asfaltimit të rrugës së fshatit Shipkovic dhe Brodec .Banorët e kësaj lagje ngelin me shpresë se do të vinë ditë më të mira se edhe për këtë pjesë shumë afër qytetit për reth lumit Shkumbim do ti bjere në mend dikujt se një ditë duhet të rregullohet .

