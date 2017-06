Basha përmend Kimin, “baksuzi” që s’ka fat me politikën?!

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha mbrëmë gjatë tubimit përmbyllës të fushatës në Tiranë ka përmendur dhe ka faleminderuar publicistin Kim Mehmeti, për siç ka thënë kontributin e tij për çështjen kombëtare.

Por nga ana tjetër, kanë shpërthyer rrjetet sociale duke shkruar se Basha do të humbas zgjedhjet, për shkak se Kim Mehmeti është “baksuz” dhe nuk ka fat sidomos në politikë, informon INA.

Çdo parti që është përkrahur nga ai apo ku ka qenë i implikuar ka humbur zgjedhjet. A do të ndodhë edhe kjo me Bashën. Sipas kësaj e sigurt do jetë.