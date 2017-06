Bastiset shtëpia e gazetares, konfiskohet pajisja që do të zbardhë sulmin mbi Selën

Bastiset dhe konfiskohen pajisje nga ana e policisë në shtëpinë e një gazetareje. Kjo pasisje do të shfrytëzohet si dëshmi e cila mund të zbardhë sulmin mbi liderin e Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela më 27 prill në Kuvendin e Maqedonisë, njoftojnë nga MPB-ja.

“Pas urdhërit nga ana e Gjykatës Themelore Shkupi 1, nga ana e policisë është kryer bastisje në shtëpinë e një personi (gazetar), ku janë gjetur dhe konfiskuar pajisje (fotoaparat, kamerë, USB, komjuter portativ, celular dhe DVD) të cilat si dëshmi do të shërbejnë në procedurat penale”, thuhet në njoftimin e MPB-së.

Zyrtarë policorë nga njësiti për krim të dhunshëm dhe njësiti Alfa kanë kryer bastisje edhe tek persona tjerë me urdhër të gjykatës dhe me kërkesë të Prokurorisë Publike Themelore të Shkupit janë ftuar në bisedë informative shumë gazetarë që kanë qenë të pranishëm atë natë në godinën e Kuvendit.

Merret vesh se një person nga këta është i dyshuar edhe nga hetimet e Prokurorisë Speciale Publike, të cilin policia nuk ka mundur që ta sigurojë për ta pyetur.

Policia e ka lajmëruar Prokurorinë edhe për praninë e agjentit serb Goran Zhivaljeviq më 27 prill në Kuvendin e Maqedonisë dhe e ndërlidh me pjesëmarrje në dy vepra penale “pjesëmarrje në turmë e cila do të kryente vepër penale” dhe “pjesëmarrje në turmë e cila do të pengonte personat zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare”. Zhivaljeviq ka qenë i pranishëm në Kuvend për gati dy orë.