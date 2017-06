Bëhu dentist i vetes, zbardhni dhëmbët në 5 minuta me përzierjen çudibërëse

Higjiena orale mund të sjellë probleme të pakëndshme në gojën tuaj. Rreziku i kariesit rritet për dhëmbët tuaja, edhe pse disa njerëz janë të predispozuar gjenetikisht të preken prej tyre. Për ta hequr pllakën dentare që depozitohet në dhëmbë dhe për t’i zbardhur ato, duhen trajtimet jashtëzakonisht të shtrenjta.

Por ju duhet të dini se mund të shpëtoni dhe të zbardhni dhëmbët në të njëjtën kohë me një përzierje të thjeshtë natyrale.

Ja se si ta përgatisni në shtëpi:

Përbërësit:

2 lugë çaji me ujë të gazuar

2 lugë çaji sodë buke

1 lugë çaji pastë dhëmbësh

1 lugë gjelle ujë

Përgatitja dhe përdorimi:

Përzieni të gjithë përbërësit në një tas deri sa të merrni një pastë, pastaj lani dhëmbët me të për 5 minuta në ditë. Përsëriteni trajtimin një herë në javë dhe dhëmbët tuaj shumë shpejt do të jenë të shëndetshëm dhe nuk do të kenë më as ngjyrën e verdhë.