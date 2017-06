Bilall Kasami takon disa miq e anëtarë në selinë e BESËS me rastin e Fitër Bajramit (FOTO)

Sot, në selinë e Lëvizjes BESA në Shkup, është shtruar një koktej rasti me disa miq e anëtarë të BESËS, për hir të festës së Fitër Bajramit, me ç’rast aktivstët janë pritur nga kryetari i Lëvizjes, Bilall Kasami.

“Me rastin e Fitër Bajramit, sot në selinë e Lëvizjes në Shkup u takova me disa aktivistë e miq të BESËS.

Ndërkohë, në pamundësi që t’u përgjigjem të gjithëve veç e veç për uratat e juaja për Fitër Bajramin, edhe njëherë prej këtu Ju falënderoj shumë dhe me këtë rast të gjithë besimtarëve muslimanë jua uroj këtë festë madhështore, duke u lutur që këto ditë Bajrami t’i kaloni në gjirin tuaj familjar në harmoni e lumturi.

Urime për shumë mote Fitër Bajrami! P. S: Takohemi në orën 19.00 në zyrën e Tetovës.“, – ka shkruar Kasami në FB.