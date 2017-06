Binjakët e Beyonce dhe Jay Z kanë lindur para kohe, po trajtohen në spital (Foto)

Ditën e djeshme u konfirmua lajmi se binjakët e Jay Z dhe Beyonce kishin ardhur në jetë, por nuk u dha asnjë detaj tjetër.

Pavarësisht faktit se çiftit i ishte thënë vetëm se do t’i mbanin në spital për disa gjëra të papërfillshme dhe procedura normale, ata nuk janë larguar nga spitali që prej 8 ditësh duke pritur për një përmirësim të binjakëve.

Por sipas familjarëve , të cilët janë rrëfyer për TMZ, foshnjat kanë lindur para kohe dhe po trajtohen për verdhëz.

Verdhëza është mjaft e zakonshme tek të sapolindurit, sidomos në lindjet e parakohshme dhe shpeshherë binjakët janë më të ndjeshëm pasi ato rrallë lindin në kohë.

Kështu të sapolindurit kanë kaluar shumicën e ditëve të tyre të para nën kujdesin e mjekëve.

Të dielën, babai i Beyonce, Matheë Knoëles konfirmoi nëpërmjet Tëitter se çifti kishte shtuar dy anëtarë të tjerë në familje, duke u bashkuar me Blue Ivy.

Ata janë këtu! #beyonce #tëins #jayz #happybirthday, ‘Matheë Knoëles shkroi në Tëitter, duke postuar një kartelë duke thënë:’ Gëzuar ditëlindjen e binjakëve! Dashuri, gjysh. ‘

Nuk kishte një koment të tillë nga Beyonce apo Jay Z, i cili u rrit si Shaën Carter.

Spekulimet u rritën kur një grua e paidentifikuar u fotografua të premten duke mbajtur një buqetë të madhe me lule rozë, blu dhe vjollcë – plot me një kartë që dukej se lexonte ‘B + J’ – së bashku me balona binjake dhe blu në formën e këmbëve që lexonin ‘ Baby Girl ‘dhe’ Baby Boy ‘./Gazeta Express/