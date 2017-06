Daut Haradinaj: Dje fitoi zëri i popullit

Pas rezultateve të para të cilat kanë dalë, koalicioni PDK-AAK-NISMA është e para.

Pas përfundimit të zgjedhjeve, kandidati për deputet nga AAK ka uruar gjithë qytetarët për mbajtjen me sukses të tyre.

Përmes një shkrimi në Facebook, Dauti thotë se dje ka fituar populli i Kosovës dhe se ka ardhur koha që zani i tyre të dëgjohet dhe më shumë.

“Urime per zgjedhje shume te suksesshme te parakohshme parlamentare. Dje fitoj populli i Kosovës. Tash, ka ardhe koha qe zani jane me u ndegju edhe ma shume. Une Daut Haradinaj, ta jap fjalen qe do te jem #zaniyt”, ka shkruar Daut Haradinaj