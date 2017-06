Dy artistet shqiptare nderohen nga Presidenti Nishani (Foto)

Ato janë jo vetëm dy nga artistet më në zë shqiptare, por gjithashtu janë edhe dy mikesha shumë të ngushta.

Por këtë mbrëmje duket se këngëtaret Eli Fara dhe Aurela Gaçe janë edhe kombinuar me njëra-tjetrën në veshje. Ato kanë qenë të ftuara nga Presidenti i Republikës Bujar Nishani për tu nderuar me titull. Këngëtaret janë nderuar me çmimin “Mjeshtër i Madh”.

Ka qënë Aurela e cila ka postuar një foto të tyre në rrjete sociale, ndërkohë që ka shkruar: “Presidenti i Republikes, Z. Bujar Nishani na nderon mes artisteve te Kombit. Ndihemi te nderuaram”-ka shkruar këngëtarja, e cila tashmë është duke përformuar live në “Sheshin Skënderbej”.

Krenare për nënën e saj ka qënë Marina Fara,e cila e ka uruar mamanë e saj përmes postimeve në rrjete sociale./Gazeta Express/