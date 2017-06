Dyllë qumështi për depilim? Motra ime e përdori këtë 1 vit dhe tani lëkura e saj shkëlqen. Rekomandohet që ta përdorni atë 3 herë gjatë 1 muaji dhe pastaj me intervale të rregullta, në të njëjtën ditë çdo javë. Do të shikoni se dalëngadalë rritja e qimeve do të reduktohet 100%. Ju mund të përdorni këtë dyllë kudo në trupin tuaj, edhe në këmbë.

Përbërësit që ju duhen:

Xhelatinë pluhur

Qumësht

Lëng kastraveci

Sodë buke

Përgatitja:

Merrni 2 lugë gjelle xhelatine pluhur dhe hidheni në një tas. Shtoni 2 lugë gjelle qumësht. Shtoni gjysmë luge çaji sodë. Shtoni 1 lugë gjelle lëng kastraveci. Përziejini ato mirë dhe e vendosini në mikrovalë për 10-12 sekonda. Aplikoni këtë maskë me ndihmën e furçës.

Lëreni të thahet plotësisht. Hiqeni me kujdes. Do të shikoni se dalëngadalë rritja e flokëve do të reduktohet 100%.