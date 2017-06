E tradhtonte gruaja me shokun më të ngushtë, pagunë shqiptarin 20.000 euro për t’ia thyer kockat dhe më pas….

Për shkak që 46 vjeçari nga Salzburgu kërkonte sëpari të dhunonte fizikisht dhe më pas të vriste dashnorin e gruas së tij, është dënuar me gjashtë vjet heqje lirie nga Gjykata në Austri, shkruan “Krone”.

“Po, unë jam i fajshëm,” u përgjigj Roland S. (46) ndaj gjykatëses. “Më vjen keq, por fatmirëissht nuk ka ndodhur asgjë.” Dashnori dikur ka qenë shoku i tij më i ngushtë, ndërsa me kohë ai kishte krijuar lidhje me gruan e shokut në fillim të vitit 2015. 46 vjeçari kishte lidhje 16 vjeçare me ish gruan dhe fëmijë binjakë, ndërsa në fillim të 2016 erdhi shkurorëzimi.

Ai kishte paguar 20.000 euro një shqiptar dhe një çeçen për t’ia thyer duart dhe këmbët dhe më pas ta vrisnin dashnorin. E gjithë kjo kishte ardhur nga xhelozia, por fatmirësisht autoritetet e kishin ndaluar vrasjen në momentet e fundit, përcjell botasot.info. Në 18 tetor kapet shqiptari dhe çeçeni.

Në këto raste, sipas ligjeve në Austri, mund të dënohesh prej 10 deri 20 vjet, por Prokuroria nuk ka reaguar për dënimin prej 6 vjetësh.

Tradhtia bashkëshortore nuk përbën krim ose vepër penale në vendet perëndimore./Bota sot