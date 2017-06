Erdogan ja çka thotë për bashkimin kombëtar të shqiptarëve?!

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se po “fryhet” ideja e bashkimit të shqiptarëve në një shtet.

“Ne jemi kundër këtyre tendencave. Shihni se çfarë po ndodh me Sirinë dhe Irakun. Nuk dëshirojmë trazira të reja në Ballkan. Këto gjëra po i fryjnë vendet jodashamirëse të shqiptarëve”, tha Erdogan.

Ai ka mohuar se mbështet ndonjë parti politike në Kosovë.

“Ky është pretendim i shëmtuar. Mund të ketë parti politike që ka ideologji të njëjtë me partinë tonë. Ka ndonjë parti që dëshiron të fitojë nga përvoja jonë dhe ne i ndihmojmë”, tha Erdogan.Turqia sheh me shqetësim përplasjen e fundit mes Presidentit të zgjedhur, Ilir Meta dhe Kryeministrit Edi Rama.Deklarata është bërë në një intervistë ekskluzive që Presidenti i Turqisë i dha Top Channel.

Gjatë bisedës në Top Story, gazetarin Sokol Balla, Presidenti Erdogan foli për forca që duan destabilitetin e Shqipërisë dhe përmes saj edhe Ballkanit, por palajmëroi se Turqia nuk do ta lejojë këtë.

Erdogan foli dhe për rrezikun e ngjashëm me grushtin e shtetit të një viti më parë në Turqi, që sipas tij, i kanoset Shqipërisë nga institucionet e Fetullah Gylenit.

Erdogan foli edhe për raportin e tij me Kryeministrin Edi Rama.

“Shqipëria është një vend unik me shumllojshmëri fetare dhe kulturore dhe në këtë aspekt ka një respekt reciprok mes myslimaneve dhe të krishterëve. Kjo bashkëjetesë në këtë drejtim është një pasuri dhe unë lutem shpesh që kjo të mbështetet edhe më tej nga Shqiperia. Por ka edhe nga ata që po përpiqen që ta ndajnë dhe përçajnë Shqipërinë. Lutem që ata të thyejnë kokën në mur”, tha Erdogan.

Presidenti turk foli edhe për raportet e tij speciale me politikën shqiptare.

“Dua t’i uroj fat mikut tim të dashur, Kryeministrit Edi në përpjekjet e tij. Po ashtu edhe Presidentit të zgjedhur. Personalisht jam për solidaritet mes tyre. Zgjedhjet në Shqipëri do të shënojnë fillimin e një epoke të re dhe unë besoj që shqiptarët do të fuqizojnë të ardhmen e tyre”, vijon ai.

Presidenti turk foli në mënyrë të posaçme për përplasjen e fundit mes Ilir Metës dhe Edi Ramës.

“Të themi të vërtetën, më shqetëson të shohim këtë debat të kohës të fundit mes dy institucioneve të shtetit, mes Presidentit te zgjedhur dhe Kryeministrit”, thotë ai.

Sipas Presidentit Erdogan ka forca që po përpiqen të sjellin përçarje në Shqipëri, por paralajmëroi se Turqia këtë nuk do ta lejojë duke dhënë edhe arsyet përse.

“Nuk do të përmend emra. Politikanët në Shqipëri ndajnë opinionet dhe këndvështrimet e tyre me ne kur takohemi dhe çfarëdolloj ndihme, politike, tregtare, kulturore, ekonomike, ushtarake ne mund t’jua japim. Jemi të vendosur të japim çdolloj mbështetjeje për Shqipërinë sa herë që duhet, sepse mendojmë që Shqipëria është një vend i rëndësishem në Ballkan. Ndryshe ne do të shqetësohemi shumë për Ballkanin nëse Shqipëria është e dobët”, deklaroi Erdogan.

Presidenti turk shpjegoi shumë thjesht vizionin e Turqisë për Ballkanin.

“Ne kemi lidhje të afërta farefisnore dhe gjaku me shqiptarët dhe jo vetëm me shqiptarët, por kudo në Ballkan me të cilët jemi kushërinj, në Maqedoni, Bosnje-Hercegovinë. Kjo është ajo që shihni ju. Në të gjithë këtë hapësirë ne shohim vetëm të afërm, ndaj nuk duam përçarje”, deklaroi ai.

Presidenti turk shpjegoi pamjet e tij duke i dhënë makinës me Edi Ramën mbi urën e re të Bosforit, për të shpjeguar raportin që ai ka me të.

“Kur martova vajzën ftova shumë miq nga e gjithë bota dhe kjo na lumturoi, që nga kyeministri pakistanez, deri te gruaja e sheikut të Katarit. Mirënjohje Edi Ramës që pranoi ftesën time dhe mori pjesë në ceremoni si inaugurimi i urës”, shtoi ai.

Për Presidentin turk, raporti special me Shqipërinë shpjegohet nga niveli i lartë i investimeve.

“Investimet turke në Shqipëri kanë arritur në nivele shumë serioze, rreth 3 miliardë euro investime. Nuk e di sa investime keni marrë nga vendet e BE, por tonat nuk do të ndalen. Në Shqipëri ne kemi një rreze të gjerë investimesh dhe disa ditë më parë disa sipërmarrës turq biseduan me mua në lidhje me perspektivën e investimeve në Shqipëri pas zgjedhjeve”, shprehet kreu i shtetit turk.

Turqia dhe Shqipëria, sipas Erdogan, që një vit më parë i mbijetoi një grushti shteti, kanë një problem: Fetullah Gylen.

“Kjo organizatë terroriste mund të bëhet burim kërcënimi për Shqipërinë dhe mund të jetë tepër vonë. Shqipëria duhet të nxjerrë mesime nga ajo që kemi kaluar ne, sepse nëse ia dolën në Turqi, mund të bëjnë të njëjtën në Shqipëri, nesër apo pasnesër. Po ju flas si vëlla”, thotë ai.

Dhe në fund, sërish një mesazh për të gjithë shqiptarët.

“Ju lutem qëndroni të bashkuar dhe mbajeni Shqipërinë tuajën”, apeloi ai.