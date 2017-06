Ferri në Londër/ Zbulohet shkaku i zjarrit, pse po hetohet për vrasje

Policia ka deklaruar zyrtarisht se ka tashmë të faktuar shkakun e zjarrit në kullën 24 kate në Londër.

Mediat e huaja referuar policisë shkruajne se shkak për zjarrin që la së paku 30 të vdekur dhe mbi 76 të tjerë të zhdukur.

“Zjarri ne kullen Grenfell Tower në Londër erdhi nga zjarri që shpertheu në një frigorifer, nderkohe qe masat e sigurise rezultuan te ishin teresisht te deshtuara”- ka thene policia.

Sipas saj, izolimi në ndërtesë ishte gjithashtu nje deshtim, duke lejuar qe zjarri te perpinte ne nje kohe te shkurter gjithe apartamentete.

Policia ka deklaruar se pas ketyre te dhenave do te konsideroje nisjen e hetimeve me akuzat per vrasje.