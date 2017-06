FOTO/ Tronditet bota! Adolf Hitleri nuk ka vdekur është gjallë, ja ku jeton

Në Argjentinë është zbuluar një person që mendohet se mund të jetë Adolf Hitleri. Vdekja e tij ka mbetur një mister për vite me radhë dhe shumë teori konspiracioni kanë qarkulluar, por zbulimi i burrit që është 128 vjeç i hedh poshtë të gjitha.

Burri në fjalë pretendon se pasaporta e tij është e falsifikuar dhe se nuk është ai Hitleri. Por duke bërë një llogari midis vitit 1889, vit në të cilin ka lindur diktatori dhe 2017 rezulton se ai duhet të ishte 128 vjeç, pikërisht sa mosha e burrit.

Nuk jam unë. Kam 70 vite që jetoj i fshehur nga bota, por nuk jam unë. E di që mendojnë se jam ai dhe po më fajësojnë për krime që nuk i kam bërë. Nuk është faji im që linda një vit me atë. Kam menduar të shkruaj një libër që të tregoj se kush jam se nuk dua të më lidhin me një kriminel”,- ka thënë burri në një intervistë.

E gjithë kjo histori është e mbushur me mistere dhe një grup ekspertësh janë duke analizuar strukturën kockore të burrit për të parë nëse ka ngjashmëri me atë të burrit që është 128 vjeç. Vdekja e Hitleri ka mbetur mister për shkakun se skeleti i tij nuk u gjet kurrë. Mbetet për t’u parë nëse burri në fjalë është me të vërtetë një nga njerëzit që ka bërë krime të tmerrshme.