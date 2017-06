Fri ndan ndihmat nga aksioni Shporta e Ramazanit – (VIDEO)

Edhe këtë vit Forumi Rinor Islam organizon aksionin Shporta e Ramazanit. Si çdo vit ky aktivitet organizohet në bashkëpunim me marketin Ramstor dhe shoqatën Kalliri i Mirësisë. Me këtë rast sipas Vullnet Selmanit për Televizionin Koha tha se Forumit Rinor Islam në Tetovë tashmë ka filluar me shpërndarjen e pakove për familjet nevojtare. Pakot me ndihma ndahen në shumë rajone të Tetovës dhe rrethinës.

Aksioni Shporta e ramazanit ka filluar shumë vite me parë në atë formë që qytetarët kanë mundësi që përmes blerjes së shportës në Ramstor të ndihmojnë familjet nevojtare. /Tv Koha/