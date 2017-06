FRODEM në mbështetje të iniciativës së Lëvizjes BESA për zbardhjen e rasteve të montuara

Nga FRODEM bëjnë thirrje që partia e Gruevskit të ndalojë me etiketimet ndaj qeverisë së re, ku të dyshuar janë pothuajse e gjithë kryesia e partisë për vepra penale,

Kryesia kriminale partiake e DPMNE-së në mënyrë të përditshme shtyp kumtesa me të cilën e kritikon qeverinë e re. Nuk lejoi as edhe të konstituohet, tani më gjen një numër të madh të vërejtjeve dhe gabimeve. Në vende të 100 ditëve, ata as edhe një ditë nuk u përmbajtën pa kritika, kështu thonë ndër të tjera nga FRODEM, duke adresuar kritikën deri te partia e Nikolla Gruevskit.

FRODEM e mbështet iniciativën e Besës për zbardhjen e rastit “Monstra’ dhe ‘Sopot”.