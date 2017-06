Gjendet i vdekur në një hotel në Tiranë fieraku i dënuar për vrasje

Nje 50-vjecar i denuar me pare per vrasje eshte gjetur i vdekur nje dite me pare ne nje hotel ne kryeqytet.

“Panorama” ka mesuar se ai quhet Ardian Laze.

Njoftimi i plote:

Më datë 06.06.2017, rreth orës 20:00, në Bulevardin “Zogu i Parë“, tek një hotel, është gjetur i vdekur shtetasi A. L., 50 vjeç, banues në Fier, i dënuar më parë për vrasje.

Nga hetimet veprimet paraprake nuk dallohen shenja dhune dhe shkaku i vdekjes dyshohet të jetë për shkaqe natyrale.

Pritet akti ekspertizës mjeko-ligjore, për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Materialet u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.