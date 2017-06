Gostivar: Rahje në fitnes klub – (VIDEO)

22 vjeçari me iniciale K.G nga Gostivari pasditen e djeshme se në një fitness klub në këtë qytet është sulmuar nga një grup prej 4 personash. Pa asnjë arsye dhe shkas, sipas denoncimit të tij sulmuesit janë hedhur mbi atë dhe e kanë rahur me grushta dhe shqelma në kokë dhe trup dhe i kanë shkaktuar lëndime të dukshme. Poashtu ata e kanë sulmuar edhe vëllaun e tij i cili ka qenë aty afër dhe më pas janë larguar nga vendngjarja.Policia ka marrë masa për zbardhjen e plotë të rahjes dhe do të ketë edhe padi adekuate. /Tv Koha/

