Gostivar, tentohet të helmohet 45 vjeçarja – (VIDEO)

Mbrëmë rreth orës 1.00 pas mesnate, në spitalin e Gostivarit është sjellë 45-vjeçarja me iniciale M.E nga Gradeci, e cila më parë ka pirë gjegjësisht është helmuar më një sasi të madhe tabletash. Pas marrjes së ndihmës së parë, për shkak të përkeqësimit të gjendjes së sajë shëndëtësore, në gjendje të pavetëdijshme me anë të autoambulancës është dërguar për në klinikat e Shkupit. Po zbardhen motivet e helmimit, rrethanat në të cilat ka ndodhur dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me rastin në fjalë. /Tv Koha/

