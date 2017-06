Ish deputeti i BDI-së sulmon ashpër Selën dhe Taravarin

Ish deputeti i BDI-së, Musa Ibrahimi ka akuzuar kryetarin e LR-PDSH-s, Zijadin Sela dhe Arben Taravarin se në vitin 2013 ia kanë dhënë votat VMRO-DPMNE-së dhe falë atyre votave, partia e Gruevskit udhëheq komunën e Dollnenit, transmeton Gazeta Lajm.

“Dollneni nuk ja fal Ziadin Seles e as Arben Taravarit per ate që bën ne zgjedhjet lokale 2013. Ja dhanë voten Vmro Dmpne-së që nga ajo dit deri me sot e kemi ne krye te Komunes Boshen, i cili nga dita qe mori udhëheqjen e Komunes i largoi nga puna mbi 50 shqiptar dhe i kompenzoi me Maqedonas e gjith kjo fal Ziadin Seles i cili sot shtiret patriot,por mos harojnë se Shqiptarët e Dollnenit kanë haruar e”mirën” e tij. Katër vite te lodhshme ne presione dhe mundime e shantazhime kanë qenë vite te gjata për Shqiptarët e Dollnenit,po me habit fakti si kan marë guximin që te dalin para atyre Shqiptarve të pafajshëm. Po thojnë çfar është marja per rezilin”, ka shkruar Ibrahimi në Facebook, duke adresuar akuzat e tij ndaj dyshes së LR-PDSH-së.