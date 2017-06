Ja çfarë në fakt i parapriu vrasjes së katërfishtë në Gllumovë të Shkupit

Festa e Bajramit është shndërruar në ditë zie për banorët e fshatit Gllumovë. Ky fshat sot përjetoi një vrasje të katërfishtë. Tragjedia ka ndodhur rreth orës dhjetë të mëngjesit, kur banorët u tronditën nga krisma e plumbave.

Përshtypjet e para të banorëve ishin se ato ishin plumba gëzimi. Një tragjedi e tillë ishte gjëja e fundit që ata do ta kishin menduar. Që nga ai moment, uratat e Bajramit u zëvendësuan me pikëllim e fjalë ngushëlluese.

Sipas banorëve të këtij fshati, personi me iniciale SH. S. nga ky vendbanim ka vrarë vëllaun dhe dy nipërit. Në fund ka drejtuar plumbat kah vetja.

Tragjedisë së sotme i ka paraprijë një mosmarrëveshje e mëhershme e familjarëve të cilët siç tregojnë ata, nuk kanë pasur raporte të mira.

Duke iu referuar të dhënave që arritëm t’i mbledhim nga fqinjët, incidenti ka filluar në lagjen Gjorçe Petrov 2. Dy prej pesonave, tani më të vrarë, kanë shkuar për vizitë me rastin e festës tek kusherinjtë në lagjen Gjorçe Petrov. Aty janë takuar me vrasësin. Pas një zënke verbale, personi Sh.S. ka shtënë me armë në drejtim të dy personat në fjalë, trupat e të cilëve i’u dorëzuan vdekjes.

Për të mos mjaftuar me kaq, vrasësi është drejtuar për në fshatin Gllumovë dhe gjatë rrugës ka qenë i ndjekur nga njësiti Alfa.

Në fshatin Gllumovë, vrasësi ka takuar afër shtëpisë së tij vëllaun e tij me veturë, i cili po ashtu gjeti vdekjen nga dora e këtij vrasësi.

Gjatë tentimit për arrestim nga njësiti Alfa, ai ka kryer vetëvrasje në shtëpinë e tij.

Sipas informatave të marra nga bashkëfshatarët, vrasësi ka qenë rreth moshës 56 vjeçare, vëllau i tij rreth 46 ndërsa nipërit rreth të rreth 26-27 vjeç.

Ndërkohë, mësohet se edhe një familjar tjetër ka mbetur i plagosur dhe mjekohet në spital.