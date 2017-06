Kërçovari e gjen të vdekur babain e tij në hyrje të shtëpisë

Gjatë ditës së djeshme në oborrin e shtëpisë familjare në rrugën “Kuzman Josifovski Pitu” në Kërçovë, më saktësisht në derën hyrëse është gjetur i vdekur S.P.G (81)

I ndjeri është gjetur nga djali i tij M.P.G dhe ka qenë në pozitë të shtrirë me fytyrë kah toka. I njëjti ka qenë me lëndim në pjesën e kokës me gjurmë të gjakut.

Hetim në vendngjarje kanë kryer Prokuror Publik dhe ekip hetues i stacionit policor Kërçovë.

Pas urdhrit të Prokurorit Publik trupi i të ndjerit është dërguar për obduksion.