Kjo modele shqiptare po synon t’i bashkohet botës së kinematografisë (Foto)

Pas një periudhe të gjatë mungese, modelja e njohur Adrola Dushi është kthyer në Tiranë.

Në një intervistë së fundi, Adrola është shprehur se përveç modelingut, po tenton të bëhet pjesë e kinematografisë, një pasion i shprehur edhe herë të tjera.

Ajo ka treguar gjithashtu se në gusht do të bëjë një pjesë të shkurtër për një film në New York dhe po e pret me padurim, transmeton TCH.

Në këtë film, modelja nuk do të ketë pjesë ku do të flasë, por imazhi i saj do të shfaqet në një pjesë të mirë të filmit.