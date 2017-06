Lazim Destani në iftar në vendlindjen e tij në Bozovcë (FOTO)

Biznesmeni nga Tetova Lazim Destani, ka qenë mbrëmë në fshatin e tij të lindjes në një Iftar të madh me pjesmarrjen e të gjithë bashkëfshatarve të në fshatin Bozovocë .

Postimi i tij i plotë në facebook:

Me rastin e Iftarit, që kishin organizuar bashkëfshatarët e mi në Bozovcë, shpreh kënaqësinë e jashtëzakonshme për çastet e këndshme që kaluam së bashku në fshatin e lindjes e të fëmijërisë sime. Në ambientet e shkollës së fshatit ishin mledhur së bashku gati të gjithë banorët e fshatit, madje kishte edhe prej tyre që tashmë janë shpërngulur në vendbanime të tjera” shkruan ai.

Nuk është se e vizitoj rrallë Bozovcën por vizita e djeshme ka qenë më e veçantë pasi ndoshta për herë të parë ishim mbledhur kaq shumë vetë për një rast të këtillë.

E veçanta e kësaj tryeze, ishin ushqimet tradicionale që me kënaqësi i kishin përgatitur vet banorët e fshatit, madje të gjitha, nga produktet e fshatit.

Koha që kaluam bashkë, me biseda të ngrohta mes vete, me humor e të qeshura si dhe me shpalosje kujtimesh nga fëmijëria, më ka lënë mbresa e do mbetet gjatë në kujtesën time.