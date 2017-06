LSDM: Do të hapen perspektivat euro-atlantike

LSDM në kumtesën e sotme me shkrim paralajmëron hapjen e perspektivave euro-atlantike dhe standard më të lartë jetësor. Ata i bëjnë thirrje VMRO-DPMNE-së që të hyjë në proceset reformuese.

“VMRO-DPMNE i pati në dispozicion 11 vite të punojë në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve, por ata vendosën t’i varfërojnë qytetarët”, theksohet në kumtesë.

Sipas LSDM-së, nëse me të vërtetë do të mendonte për qytetarët, VMRO_DPMNE do të punonte në integrimin e plotë të Republikës së Maqedonisë në BE dhe NATO.

“Përmes dialogut të hapur dhe konstruktiv me opozitën dhe shoqërinë civile, Qeveria e kryesuar nga LSDM-ja me përkushtim do të punojë në hapjen e perspektivave euro-atlantike. Me përkushtim do të punohet në plotësimin e qëllimeve të projektuara të cilat do të mundësojnë pagë minimale prej 12.000 denarë deri në fund të vitit dhe 16.000 deri në fund të mandatit”, theksojnë nga LSDM.