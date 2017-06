LSDM-ja shqip vetëm në fushatë, Arsovski: Zaev e ka të vështirë t’i ruaj votat shqiptare (VIDEO)

Edhe pse kaluan gati një muaj nga dita kur Zaev premtoi se do ta rregullin këtë çështje, në emalin e TV21, ende nuk ka arritur asnjë kumtesë e LSDM-së në gjuhën shqipe. TV21 sot edhe njëherë e pyeti kreun e LSDM-së, se përse ndaloi partia e tij së lëshuari kumtesa në gjuhën shqipe pas zgjedhjeve dhe edhe sa kohë do t’i duhet që ta zbatojë premtimin e dhënë por Zaev nuk u përgjigj, jo të paktën deri në këtë edicion të lajmeve. Analisti Petar Arsovski thotë se LSDM do ta ketë të vështirë që t’i mbajë votuesit shqiptarë, nëse vazhdon të mos i mbaj premtimet e dhëna duke e përmendur edhe lëshimin e kumtesave në gjuhën shqipe.