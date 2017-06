Maqedoni, BPRM fillon me prodhimin e parave të plastikës

Banka Popoullore e Maqedonisë ka filluar me prodhimin e parave të para plastike në Maqedoni. BPRM tashmë e ka publikuar blerjen publike që kushton 2 milionë euro për materialet që do transformonin paranë letër në atë të veshur me polimer,

Nëse shkon sipas planifikimit, paratë e reja plastike deri në fund të vitit, do të lëshohen në lëvizje. Testet kanë treguar se paratë e këtilla deformohen në 120 gradë Celsiuz. Kjo do të thotë se ato nuk dëmtohen nëse harrohen në lavatriçe, sidomos edhe më vështirë janë për tu falsifikuar, thonë nga BPRM. Në vitin 2016 paratë plastike prej 5 funtave shfrytëzohen në Britaninë e Madhe dhe në Kanadë.