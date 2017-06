Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe i nxehtë. Ndërsa rajonet që janë në fazë më alarmante janë pjesa jugperëndimore, juglindore dhe rajoni i Pollogut.

Temperatura maksimale në Shkup do të arrijë 36 gradë celcius, në Mavrovë 27, Ohër 32, Manastir 34, Kavadar 37, Berovë 30 dhe Dojran 38.

Edhe nesër edhe pasnesër moti do të jetë me diell dhe i nxehtë, me temperatura maksimale prej 31 deri 38 gradë celcius.