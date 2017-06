Këngëtari Meda ishte ai i cili për festen e Bajramit sot pati vizitë nga moderatori i emisionit ‘1 kafe me Labin’ Labinot Gashi.

Meda bashkë me familje dhe Labin biseduan shumëcka, një nder pytjet me interesante që Labi i bëri nusës së tij, ishte A më mirë festa e Bajramit me Medën a te nëna? Kurse Lulja tha se tek nënë, e Meda ishte ai që goditi më shume, duke i thënë asaj që te shkoj tek nëna, pse rri ketu, shkruan GazetaBlic.com

Lulja mbeti pa fjalë kjo edhe u vërejt gjatë ketij emisioni.