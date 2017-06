Merimanga mer 8 vetura në qendër të Tetovës      

Aktivitete e planifikuara në Tetovë për këtë dhe në periudhën e ardhëshme dymujore, me intensitet të përshpejtuar janë duke u realizuar, njoftuan nga Policia e Tetovës. Me këtë rast, më shumë kujdes i është kushtuar parkimit në pjesën qendrore. Së këndejmi vetëm gjatë ditës së enjte janë hasur dhe marrë 8 vetura të parkuara keq, 5 persona të cilët kanë drejtuar automjetet pa leje për vozitje dhe 20 kundërvajtje të tjera. Kundërvajtjet që kanë të bëjnë me keq parkimin janë sanksionuar me dënime adekuate të cilët sillen prej 25 deri 250 euro, varësisht ku është marrë vetura e parkuar keq.

Related