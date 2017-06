Mësohet sa duhet të paguajë Manchester United për ta rikthyer Ronaldon

Manchester United mund ta rikthejë në ‘Old Trafford’ Cristiano Ronaldon, nëse e bën vetëm një gjë.

‘The Telegraph’ shkruan se ‘Djajtë e Kuq’ mund ta bëjnë të tyre portugezin nëse i paguajnë 131 milionë funte Real Madridit.

Katër herë fituesi i Topit të Artë, besohet të jetë i pakënaqur në Spanjë, pas problemeve me taksat.

Në rast rikthimi te Manchester United, Cristiano Ronaldo që mbetet favoritë për ta fituar sërish Topin e Artë, do të punojë me Jose Mourinhon, me të cilin ka punuar te Real Madrid.