Ministri Bekteshi: kushte të barabarta për kompanitë vendore dhe ato të huaja

Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi sot realizoi takim pune me Pinto Rikardo, udhëheqës i projektit për revizion të politikave industriale 2009-2020 në Maqedoni.

Gjatë takimit, ministri Bekteshi u informua lidhur me analizën që projekti në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë do ta bëj për identifikimin e sektorëve të industrisë që kanë potencial për zhvillim ekonomik dhe eksport.

Bekteshi u ofroi Rikardos dhe ekipit që realizon këtë projekt mbështetje të plotë në periudhën njëvjeçare sa do të zgjasë ky projekt, dhe asistencën e nevojshme nga ana e Ministrisë së Ekonomisë.

Projekti në fjalë përbëhet nga pesë komponentë, plotësimin e Strategjisë për politikën industriale 2009 – 2020, themelimin në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë të njësisë për monitorimin dhe evoluim te politikave ndaj industrisë dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, përditësimin e ueb faqes ‘konkurentnost.mk’, evoluimin e zhvillimit te deritanishëm të klasterëve si dhe punë praktike me tre nga klasteret më të suksesshëm në vend.

Projekti në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë deri në shtator do të dal me raport nga analiza e punës së sektorëve industrial, dhe me propozim masat për përshpejtimin e zhvillimit të tyre.

Projekti për revizion të politikave industriale 2009-2020, është projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian, me buxhet prej 250.000 euro, që do të shfrytëzohen për analizë të punës së sektorëve të industrisë në vend.