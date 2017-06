Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski dhe sekretari shtetëror Besir Jashari sot do ta vizitojnë komunën e Tetovës ku do t’i kontrollojnë dëmet e shkaktuara në sipërfaqet bujqësore pas daljes nga shtrati të lumit Poroj.

Ata në orën 11 do të takohen me kryetaren e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, pas çka në orën 12 do të takohen me banorët lokalë dhe do ta vizitojnë terrenin ku lumi Poroj doli nga shtrati .