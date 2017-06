Monaco me ofertë shokuese për Mbappen

Monaco dëshiron ta ndalë Kylian Mbappen.

Sipas informacioneve të fundit, drejtuesite klubit francez e kanë bërë gati një ofertë sensacionale për lojtarin.

“Le Journal du Dimance” raporton që Monaco do t’i arritë 900% pagën Mbappes, në mënyrë që ai të mbetet në skuadër, përcjellë “Lajmi,net”.

Mbappe fiton momentalisht 18 mijë funte në javë, ndërsa me kontratën e re do të fitonte 162 mijë funte në javë.