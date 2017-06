Mot me diell me vranësira të vogla dhe erë të dobët

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell me vranësira të vogla deri në mesatare dhe me erë të lehtë veriore.

Temperatura minimale do të lëviz prej 8 deri në 15 gradë, ndërsa ajo maksimale prej 23 deri në 30 gradë Celsius.

Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të vogla deri në mesatare dhe me erë të dobët veriore. Temperatura do të jetë prej 13 deri në 28 gradë Celsius.

Edhe nesër moti do të jetë stabil dhe i ngrohtë. Të mërkurën pasdite, moti sërish do të jetë jostabil me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima, në vendet lokale edhe me procese më intensive.