Mynih: 23 vjeçari shqiptar bie nga skelet

Një 23 vjeçar me origjinë nga Kosova ka rënë nga skelet e kantierit ku punonte në vendin gjerman Wielenbach. Ngjarja ka ndodhur të premten, nga ku ka marrë lëndime të rënda i riu shqiptar, shkruajnë mediat gjermane. Shkaqet e rrëzimit mbeten të panjohura dhe prokuroria ka nisur procedurë hetimore. Me lëndime të rënda koke ai është transportuar në spital. Kjo pasi ai gjatë rrëzimit ka rënë me kokë në tokë, përcjell botasot.info.

Elektriçisti punonte në një ndërmarrje te zona industriale./Bota sot/