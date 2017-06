Mysafirë të shumtë në iftarin tradicional të organizuar nga OEMVP

Ne kete sofer tradicionale iftarit te shtruar nga OEMVP, se bashku bizneset, institucionet shteterore dhe figurat e rendesishme te jetes publike jemi ulur qe te shijojme te mirat qe na ofron Zoti.

Sot per here te pare ne nje sofer kemi dy zyrtare, njeri nga pushteti qendror dhe tjetri nga biznesi ku krah per krahu do perkushtohen ne mbrojten dhe avansimin e biznesit vendor dhe atij te jashtem per te krijuar nje mjedis te pershtatshem per te gjithe qytetaret e Maqedonise.

Islami ashtu si edhe religjionet tjera aludon paqen dhe tolerancen, kurse Agjerimi si nje nder shtyllat e Islamit eshte sakrifica e njeriut ndaj Zotit, duke krijuar vlera dhe parime universale te cilat i sjellin njerezimit vetem dobi.

Qeverise se re ne krye me kryeministrin Zaev i deshiroj shendet dhe pune te mbare ne misionin e posafilluar ne te miren e vendit tone.

Te shpresojm dhe te punojme shume qe te mbisundon paqa harmonia dhe stabiliteti per te gjithe njerezimin.

Related