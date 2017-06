Aleanca veriatlantike e NATO-s kumton se dyert e saj janë të hapura për Maqedonina, por pasi që të zgjidhet kontesti i emrit me shtetin anëtar, Greqinë, e më pastaj mund të vijë ftesa,

Një zyrtar i aleancës ka deklaruar për agjencinë e lajmeve AIM se Stoltenberg nuk do ta vizitojë Shkupin, duke shtuar se do t’i mbështetin tentimet e Maqedonisë për reforma urgjente, që sipas tij, vendin do ta bëjnë më stabil dhe më demokratik.