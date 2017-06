Në Maqedoni shënohet Dita botërore e dhurimit të gjakut

Kryqi i Kuq i Maqedonisë është përfshirë në shënimin e 14 qershorit – Ditës botërore e dhurimit të gjakut. Motoja e sivjetme është ”Mos prit që të ndodhë fatkeqësia. Çfarë mund të bësh? Dhuro gjak. Dhuro tani. Dhuro shpesh”,

Aktiviteti qëndror do të mbahet para shtëpisë muze të Nënë Terezës, ku do të shpërndahen materiale njoftuese dhe edukative për kalimtarët e rastit.

Një ekip nga Instituti i Transfuziologjisë do të jetë i pranishëm në rrugë për t’u ofruar shërbime qytetarëve. Gjithashtu, do të organizohet edhe një kuiz me shpërblime si motivim për ata që dijnë më shumë për dhurimin e gjakut.