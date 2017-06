Nëna që e futi vajzën 14 muajshe në furrë të nxehtë, tani po jeton në ferr (Foto)

Melissa Wright është nëna që e futi foshnjën e saj Ashley, 14 muajshe në furrë me rreth 300 gradë nxehtësi.

Ajo u shpëtua nga babai i saj, por më pas ajo pësoi djegie të shkallës së tretë.

Tashmë 10 vite nga rasti, pas shumë operacioneve, vajza ka një fytyrë tjetër, transmeton Express.

Ashley tani jeton jetën normale, shkon në shkollë të mesme, mirëpo nëna e saj, e cila e futi në furrë, tregon se Ashley ka një emocion të paqartë ndaj saj; as nuk e do, por as nuk e urren, edhe pse e ka falur për gjënë që e ka bërë. shikoni fotografit në vazhdim.

Related