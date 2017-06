Neziri: BE-ja është e interesuar që Maqedonia të jetë pjesë e saj

Bashkësia ndërkombëtare do t’i ofroj përkrahje më të theksuar Qeverisë së re. Kështu kanë vlerësuar njohësit e rrethanave politike, Xhelal Neziri duke komentuar mbi vizitën e kryeministrin Zaev në Bruksel, tha se përkrahja e ndërkombëtarëve do të thoshte një stabilizim të vendit pas një krize dyvjeçare.

Neziri ka vlerësuar se ndërkombëtarët do të tentojnë që të gjejnë zgjidhje për të integruar vendin, sidomos në NATO si një strukturë sigurie, me qëllim që të garantohet stabiliteti i Maqedonisë, e me këtë edhe i rajonit.

“Faktori ndërkombëtar pra, Brukseli dhe Washingtoni janë të interesuar që Maqedonia por edhe rajoni të jenë pjesë e strukturave veri-atlantike, pasi duke mos qenë pjesë e këtyre strukturave bëhen pre e ndikimeve dhe interferimeve që vijnë nga Rusia. Ky ndikim rus mendoj se i ka bërë më vigjilent edhe diplomatët perëndimor, të cilët tanimë besoj se do të jenë të përkushtuar që t’i ndihmojnë Maqedonisë, në drejtim të zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, ose në drejtim të anëtarësimit përkohësisht me referencën FYROM”, ka deklaruar për TV Shenja, Xhelal Neziri.