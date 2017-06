Nicole Kidman dhe Tom Cruise rikthehen bashkë sërish (FOTO)

Ata ishin një nga çiftet ndarja e të cilëve tronditi gjithë Hollywood-in. Edhe pse pas 11 vitesh martesë, Tom Cruise dhe Nicole Kidman vendosën t’i jepnin fund lidhjes së tyre.

Por vetëm tani, pas kaq shumë kohësh, qarkullojnë zëra se Tom po konsideron një ribashkim me Nicole, kësaj here në planin profesional. Thuhet se dyshja po planifikon një projekt në të cilën do t’i shohim sërish më të bashkuar se kurrë, pasi thuhet se skenat e nxehta të dashurisë, do të jenë me shumicë. Sipas Daily Mail, ai i ka kërkuar aktores të punojnë sërish së bashku dhe sigurisht që Kidman është habitur paksa nga ky fakt, aq më tepër nga idetë e tij per të patur të tilla skena.