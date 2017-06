Një burrë nga Virxhinia është akuzuar se një agjenti të Kinës i ka transmetuar dokumente të besueshme, lidhur me mbrojtjen, kumtoi Departamenti amerikan i shtetit.

Gjashtëdhjetë vjeçari Kevin Patrik Melori, konsultues në praktikën e lirë, i cili ka punuara për qeverinë amerikane dhe nënkontraktorë në sferën e mbrojtjes, dje është paraqitur në seancën e parë gjyqësore për rastin kundër tij.

Nëse shpallet fajtor për akuzën për spiunazh, do të përballet edhe me dënimin me burg të përjetshëm.