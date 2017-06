Një i lënduar rëndë nga Miletina – (VIDEO)

Të mërkurën mbrëma rreth orës 21.30 minuta në rrugën regjinale Radiovcë-Tetovë janë aksidentuar dy vetura me targa të Tetovës . Një veturë e tipit “Reno 19”, e drejtuar nga 54 vjeçari me iniciale Q.D nga Miletina si dhe një “Reno Clio” të cilën e ka drejtuar 27 vjeçari me iniciale E.A nga Radiovca. Në këtë ndeshje vozitësi i veturës së tipit “Reno Clio” për pasojë ka marrë lëndime trupore, me anë të një veture tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës ku është mbajtur për kurim të mëtejshëm. Pas hetimit të kryer po vërtetohet shkaku, rrethanat në të cilat ka ndodhur aksidenti në fjalë dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me këtë aksident, në të cilin dëmi i shkaktuar material vlerësohet të jetë rreth 80 mijë denarë. /Tv Koha/

