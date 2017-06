French climber Alain Robert, also known as "The French Spiderman", scales the 38-story skyscraper Torre Agbar in Barcelona, Spain, November 25, 2016. REUTERS/Albert Gea

Njeriu merimangë “sfidon” qiellgërvishtësen në Barcelonë I ashtuquajturi “Njeriu merimangë”, francezi Alain Robert është ngjitur në një nga qiellgërvishtëset më të larta në Barcelonë, duke përdorur vetëm shkumës në duart dhe këpucët e tij. Kalimtarë dhe policë panë si 55-vjeçari u ngjit në Melia Barcelona Sky Hotel, një ndërtesë e mbuluar nga xhami dhe çeliku, e njohur si struktura e katërt më e lartë në qytet. Robert është i famshëm për këto aventura të guximshme të tij, pasi kjo nuk është godina e parë që ai ngjit pa pajisje ndihmëse apo litarë. Deri më tani ai ka pushtuar mbi 100 struktura në mbarë botën, përfshi këtu edhe kompleksin Burj Khalifa në Dubai, kullën Eifel në Paris apo Shtëpinë Operistike të Sidneit, pa ndihmën e pajisjeve të sigurisë. Related Share Facebook

Twitter

Google +

Pinterest