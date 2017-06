Paradite mot me diell, pasdite shi lokal dhe bubullima

Moti në Maqedoni do të jetë me diell, me vranësira të vogla mesatare, pasdite mot jostabil me reshje lokale të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 26 deri 33 gradë.

Në Shkup do të mbajë mot me diell dhe me vranësira të vogla deri mesatare, pasdite mot jostabil me reshje lokale të shiut dhe bubullima..

Temperatura e ditës do të arrijë deri 31 gradë.

Deri të enjten do të mbajë mot jostabil, rreth mesditës dhe pasdite me dukuri lokale të reshjeve të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima me intensitet të ndryshueshëm. Të enjten do të fryjë erë e përforcuar veriore dhe prej gjysmës së dytë të ditës do të fillojë stabilizimi gradual i gjendjes së motit, pas çka pason periudha e motit stabil dhe të ngrohtë me rritje të temperaturës së ajrit.