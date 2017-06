Fejzi Hajdari / Postim në Facebook

U takuan dhe biseduan, ata te cilet DOKUMENTIN e nenshkruar, e tradhtuan, e zhvleresuan, e harruan dhe ne fund thane se e RIKUJTUAN. E harruat Platformen e Tiranes, vetem e vetem per te hyre ne qeveri. Treguat dobesi kombetare dhe te padenje te perballeni me Zaevin dhe te tjeret qe ishin kunder zyrtarizimit te gjuhes shqipe. Tahti qe konstatuat gabimin trashanik, prape ne stilin e budallenjeve te papermiresueshem, pa kokerr turpi, kerkoni takim per DOKUMENTIN POLITIK te cilin e tradhtuat pa asnje arsye.Ju perfundimisht meritoni shqiptare tju thone FUCK OFF! Pas kesaj talljeje me dinjitetin e shqiptareve. Ju jeni klounë te paripaerueshem. S’keni bythë… Ne Shkoder tipave si ju ju thone: BYTHARË!



Ne fund, si padashje i iku nga goja QELLIMI KRYESOR i ketij mexhlisi – BESA na qenka BLLOKUESE e procesit te hetimit te MONSTRA, SOPOTI etj. Thuaja se shqiptaret paskan mbete Ali Ahmeti me ua zgjidhe problemet!! O Zot!



Po cilin problem te shqiptareve e ka zgjidh Ali Ahmeti? Po i shkreti Ali, as dy kamionet e Shoqates se Kamionxhinjeve qe e bllokuan kufirin me Kosoven per nje jave, nuk arriti t’i hiqte ga rruga, e lere me dicka tjeter…



Ec e permbaju pa qeshe me kete kloun cirku! Muhabetet qe a injoranti me i madh s’i beson. Thone budallain mos e pyet, se te tregon vete!



Per MEXHLISIN E TRAZUAR TE TAKIMIT kam nje porosi:



JU, KURRE, AMA KURRE, S’MUND TA ZYRTARIZONI GJUHEN SHQIPE, TE BARABARTE ME MAQEDONISHTEN!



S’keni guxim, s’keni potence, s’keni as kapacitetin e nevojshem politiko-intelektual.