Prej sot shtrenjtime të reja të cigareve në Maqedoni

Pronarët e supermarketeve thonë se kanë marrë paralajmërime se gjatë ditës së nesërme pritet valë e shtrenjtimeve edhe të llojeve tjera të cigareve, transmeton Gazeta Lajm.

Ka gjasa që me këtë të mos përfundojnë shtrenjtimit e cigareve. Pas dy javëve, më 1 korrik do të shtrenjtohet për 4 denarë akciza për një kuti cigaresh. Nuk ka informacione nëse prodhuesit do ta rrisin sërish çmimin, ose rritja e akcizës do të kompensohet me shtrenjtimin e sotëm.